Баскетболисты «Нижнего Новгорода» проводят онлайн-тренировки для болельщиков

26 Март 2020 2020-03-26T16:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Баскетбольная команда «Нижний Новгород» приготовила для болельщиков видеопроект «Баскетбольная домашка» - для тех, кто скучает по баскетболу во время запрета спортивных соревнований. Ролики размещают на YouTube-канале команды.

Первый и второй выпуски «Домашки» посвящены одному из важнейших элементов игры в баскетбол – дриблинге. Главный тренер молодежных проектов БК «Нижний Новгород» Марко Несторович рассказывает, «что такое дриблинг и с чем его едят», начиная с азов.

В проекте «Баскетбольная домашка» тренеры и игроки клуба расскажут и покажут, как владеть мячом на паркете, попадать в корзину с любого расстояния, а также поделятся профессиональными баскетбольными фишечками.

Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки – игроки и штаб команды обещают, что частота выхода «Баскетбольной домашки» будет зависеть от зрительского интереса и собранных лайков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU