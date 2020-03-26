2020-03-26T13:41:26+03:00
Общество

Депутаты Заксобрания согласовали новые назначения в областном правительстве

За каждым из назначенных управленцев закреплены конкретные проекты и зоны ответственности
Елена ЛАЗАРЕВА
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Глеб Никитин представил депутатам Законодательного собрания заместителей губернатора и заместителя председателя правительства. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов, Андрей Саносян и Олег Беркович были назначены на должности в правительстве региона в начале марта.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который представил новых заместителей губернатора и председателя председателя правительства, за каждым из них закреплены конкретные проекты и ответственность за них.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов утвержден в должности заместителя губернатора по социальной политике и будет курировать выполнение нацпроектов «Здравоохранение», «Демография» и «Образование». По словам главы региона, Мелик-Гусейнов - «прекрасный аналитик, блестящий проектный менеджер и управленец», - сказал Глеб Никитин.

Блок реального сектора экономики возглавил Андрей Саносян. Он курирует областной минпром, деплесхоз, минсельхоз, комитеты госветнадзора и охраны животного мира. «В ситуации, в которой мы сейчас оказались, очень важная задача – максимально защитить и поддержать реальный сектор экономики. Сегодня он, наряду со здоровьем наших граждан, оказался под угрозой», - подчервнкул Глеб Никитин и добавил, что Андрей Саносян уже смог убедить всех в своем высоком профессионализме, еще в период работы в правительстве Тюменской области. Кроме того, напомнил глава региона, именно Андрей Саносян смог убедительно провести защиту статуса нашего НОЦа перед федеральным центром и привлечь федеральные средства на развитие.

Заместителем председателя правительства утвержден Олег Беркович. Он будет курировать министерство культуры и департамент развития туризма и народных художественных промыслов региона и именно в его зоне ответственности — подготовка 800-летию Нижнего Новгорода. Глава региона напомнил, что во многом благодаря усилиям Олега Берковича в Нижнем Новгороде проводится ряд интересных фестивалей и конкурсов. «Его опыт, творческий подход к делу и статус заместителя председателя правительства Нижегородской области позволят эффективно координировать работу по подготовке к юбилею», - сказал Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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