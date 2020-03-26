Евгений Лебедев: «Владимир Путин убедительно доказал, что наша страна является по-настоящему социальным государством»

26 Март 2020 2020-03-26T12:44:01+03:00

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Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев отметил, что в своем обращении президент России Владимир Путин еще раз убедительно доказал, что наша страна является по-настоящему социальным государством.

«Предложен беспрецедентный комплекс мер, направленный на поддержку наших граждан, чтобы защитить их от трудностей, которые принесла с собой пандемия коронавируса. В частности, глава государства предложил выплачивать имеющим право на материнский капитал по 5 тысяч рублей в месяц, увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей в месяц. Также предложено установить норму выплаты по больничному в размере МРОТ в месяц, что особенно важно для людей с невысокой заработной платой, исходя из размеров которой и рассчитываются эти выплаты. Россияне, доходы которых сократились на 30%, получат каникулы по кредитам», - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

По словам Евгения Лебедева, необходимо поддержать тех, кто производит, оказывает услуги. Напомним, Владимир Путин предложил предоставить отсрочку компаниям малого и среднего бизнеса по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев, а для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Также предложено ввести на полгода мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний, работающих в отраслях экономики, страдающих от распространения нового коронавируса.

«Таким образом, мы видим, что экономическая и социальная составляющие развития страны получат мощную поддержку государства. А теперь я хочу заочно спросить критиков политики нашей страны как внутри России, так и за рубежом: где еще в мире принимаются такие меры? Мы видим, что отдельные страны просто оказались не готовы к тем проблемам, которые принес с собой коронавирус. Я говорю непосредственно о медицине, экономике и многих других направлениях. Именно Владимир Путин сегодня показал яркий пример того, как глава государства должен реагировать на вызовы времени. Уверен, органы власти всех уровней оперативно примут все необходимые решения для реализации обращения Президента», - заключил председатель Законодательного Собрания.

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ИСТОЧНИК KP.RU