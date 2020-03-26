Подросток из Автозаводского района решил подработать на продаже наркотиков

26 Март 2020 2020-03-26T11:38:45+03:00

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Следователем Автозаводского следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Юный автозаводец решил подработать на торговле наркотиками (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

Как установило следствие, подросток через интернет договорился с пока неустановленным лицом о перепродаже наркотиков. В конце февраля он забрал «закладку» в районе Сормовского парка культуры. Сверток содержал 8 пакетиков общим весом 4,16 грамма. Половину пакетиков он в тот же день разместил в тайниках на улице Карской, но разбогатеть не успел – сотрудники правоохранительных органов наркотики изъяли, а самого правонарушителя задержали.

Подросток – ученик одного из колледжей Нижнего Новгорода - свою вину признал и сейчас находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU