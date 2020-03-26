В Нижегородской области в связи с коронавирусом открылся волонтерский центр

26 Март 2020 2020-03-26T10:22:14+03:00

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С 23 марта в Нижнем Новгороде открылся волонтерский центр «Единой России». Добровольцы окажут помощь людям, которые находятся в группе риска - пожилым, одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны. Волонтеры готовы доставить продукты, лекарства, медпрепараты, дать консультации и оказать другую посильную и необходимую помощь.

Сообщить о том, что вам необходима помощь, можно по единому номеру телефона колл-центра 8 (831) 439-74-06. Кроме того, можно оставить заявку на сайте регионального отделения «Единой России» https://nnov.er.ru/.

Секретарь НРО партии «Единая Россия», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что профилактика распространения коронавирусной инфекции вызвала необходимость объединения усилий.

«Сегодня особенно важно помогать старшему поколению. Это может быть закупка продуктов или лекарств, помощь в бытовых делах. «Волонтеры Победы» ведут эту работу уже достаточно давно. Сейчас этот опыт необходимо как можно шире тиражировать», - подчеркнул Глеб Никитин и добавил, что волонтерский центр будет оснащен автотранспортом для поездок на дальние расстояния.

Сегодня помощь готовы оказать 300 волонтеров в Нижнем Новгороде и 251 – в области, за два дня работы поступила 91 заявка, 46 уже отработаны. Уточнить, действительно ли к вам отправлен волонтер и его данные, можно по телефону колл-центра.

Также по телефону или через сайт реготделения «ЕР» можно сообщить о своем желании стать волонтером.

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ИСТОЧНИК KP.RU