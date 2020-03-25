2020-03-25T17:54:55+03:00
Общество

Анна Гор: «Олег Беркович неравнодушен к культуре, хорошо в ней разбирается»

Директор Арсенала прокомментировала оптимизацию структуры нижегородского правительства
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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- Очень позитивно, что вся подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода теперь сосредоточена в одних руках, - заявила директор нижегородского Арсенала Анна Гор, комментируя оптимизацию структуры нижегородского правительства и передачу министерства культуры и департамента туризма региона под кураторство заместителя председателя правительства Олега Берковича.

- Считаю чрезвычайно позитивным тот момент, что все сферы и направления, которые необходимо задействовать при подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода, сосредоточены в одних руках, под руководством опытного профессионала Олега Берковича. Олег Алексеевич неравнодушен к культуре, хорошо в ней разбирается. Сегодня мы сотрудничаем с Олегом Берковичем по целому ряду проектов. Конечно, эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы, но я уверена, что жизнь вернется в свое русло и наше сотрудничество обязательно продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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