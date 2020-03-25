Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде планируют передать области
Сегодня депутаты, входящие в состав постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям, поддержали передачу в на областной баланс сооружений на территории Нижегородского Кремля. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы Нижнего Новгорода.
В перечень вошли противооползневые сооружения на Волжском склоне протяженностью 1150 м, дождевую канализацию на Ивановском съезде и пять дренажных штолен. Кроме того, город передает на областной баланс Памятный знак первым нижегородцам и Чкаловскую лестницу.
К слову, противооползневые сооружения – это часть имущественного комплекса лестницы. По словам председателя комиссии Кирилла Лазорина, на данный момент регистрационные действия завершаются, и муниципалитет передаст все объекты в комплексе.
Постоянная комиссия рекомендовала городской Думе вынести вопрос на голосование. Решение будет принято после двух чтений, голосование пройдет в формате опросного листа.
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ИСТОЧНИК KP.RU