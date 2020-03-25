2020-03-25T15:54:45+03:00
Общество

Михаил Мурашко предупредил о вреде алкоголя и сигарет при коронавирусе

Министр здравоохранения рассказал, что в России уже появились 30-40-летние больные коронавирусной пневмонией
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Михаил Мурашко предупредил о вреде алкоголя и сигарет при коронавирусеМихаил Мурашко предупредил о вреде алкоголя и сигарет при коронавирусеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян к здоровьесберегающему поведению – сейчас это самое важное, что можно сделать в условиях распространения коронавируса, сообщает kp.ru.

Самое главное, конечно – самоизолироваться, оставаться дома, беречь пожилых людей. Не менее важно – не злоупотреблять алкоголем. Вопреки слухам, он не только не помогает защититься от инфекции, но и, напротив, усугубляет течение болезни.

- Алкоголь сейчас очень опасен, - подчеркивает Михаил Мурашко. - Люди, которые пытаются лечиться спиртным, однозначно будут иметь более тяжелые последствия. И курильщики, у которых развиваются хронические заболевания легких, тоже перенесут болезнь более тяжело.

Несмотря на то, что болезнь наиболее опасна для пожилых людей, в России уже появляются заболевшие в возрасте от 30 до 40 лет – причем с пневмонией, самым опасным осложнением Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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