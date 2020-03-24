2020-03-24T11:48:04+03:00
Общество

С 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на охоту

Для получения разрешения рекомендуется обращаться дистанционно
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 30 марта в Нижегородской области начинается выдача разрешений на охоту. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

Заявление на получение разрешения можно подать лично, но в связи с принятием мер по нераспространению коронавируса, рекомендуется подать документы дистанционно: через почту России либо на электронный адрес комитета official@ohota.kreml.nnov.ru. Как сообщает источник в комитете, сроки дистанционной выдачи разрешений сокращены, решение принимается в течение 2-х рабочих дней при наличии оплаченных квитанций на госпошлину и сбор или в течение семи рабочих дней, если квитанций нет. Разрешение на добычу отправляется по почте, заказным письмом.

Формы документов, необходимых для оформления разрешения, имеются на сайте комитета.

Бланки заявления, квитанции для оплаты госпошлины и сбора за пользование объектами животного мира размещены на сайте комитета. Почтовый адрес комитета: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина д. 2, Комитет госохотнадзора Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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