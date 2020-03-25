Жительница Балахны напала на полицейского, заступаясь за сына

25 Март 2020 2020-03-25T13:58:22+03:00

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Балахнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. 37-летняя жительница Балахны подозревается в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

По информации источника, 13 марта женщина напала на полицейского. Инцидент случился прямо в отделе полиции, куда мать пришла заступаться за сына. Сын накануне был доставлен в отдел полиции за совершение противоправных действий, но мать в его виновность не поверила, и в порыве материнской защиты несколько раз ударила полицейского по лицу. Теперь в совершении противоправных действий родственники будут "обвиняться" вдвоем.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU