2020-03-25T13:23:09+03:00
Общество

В Шатковский район поступили новые автобусы

Транспорт приобретен в рамках нижегородского проекта «Вам решать»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Пять автобусов ГАЗель Next доставлены в МУП «Шатковское ПАП». В областном бюджете на приобретение автобусов было заложено 10,8 млн рублей в виде дотации бюджету Шатковкого района. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Автобусы были закуплены в рамках реализации нижегородского проекта «Вам решать», который был создан по инициативе главы региона Глеба Никитина. На линию новые автобусы выйдут в апреле.

Напомним, в прошлом году муниципалитеты представили более 200 различных проектов, из которых народным голосованием жители региона выбрали 103. В бюджете на этот год предусмотрено финансирование выбранных проектов на сумму более 900 миллионов рублей. Большая часть проектов будет реализована в третьем квартале 2020 года. Более оперативно будут выполнены работы, которые не требуют выполнения проектно-сметной документации, в частности, закупка транспорта. Например, приобретению автобуса для перевозки детей МБУ ДО ДЮЦ «Ровесник» в Вачском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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