2020-03-25T12:48:05+03:00
Общество

Болдинский заповедник уходит в виртуальное пространство

На время карантина музей предлагает несколько интересных интернет-проектов
Елена ЛАЗАРЕВА
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Пушкинский музей-заповедник в связи с карантином переходит в электронное пространство. К слову, в связи с эпидемией COVID-19 многие вспоминают болдинскую осень 1830 года. Когда 190 лет назад Александр Сергеевич Пушкин впервые приехал в Болдино, началась эпидемия холеры, был объявлен карантин. Поэт не смог выехать из Болдина. Так что в музее-заповеднике к карантину – особое отношение.

«Сейчас, когда доступ туристов в музей-заповедник ограничен, мы ищем новые возможности», - говорит директор музея Нина Жиркова. Так, на сайте музея c помощью специальных очков или обычного компьютера можно посетить виртуальные экскурсии по усадьбе Пушкиных, причем можно не только посмотреть, но и послушать информацию экскурсовода. В декабре прошлого года у музея появился новый интернет-проект «Пушкин – блогер». В Instagram Пушкин «ведет» свой аккаунт @pushkin.blogger. За период карантина сотрудники музея планируют записать курс лекций-рассказов, которые будут размещены на сайте заповедника.

В заключение Нина Жиркова приводит цитату из письма Пушкина к Наталье Гончаровой, написанного в период эпидемии: «Добровольно подвергать себя опасности заразы было бы непростительно…Порядочные люди должны принимать меры предосторожности, так как именно это спасает их, а не их изящество и хороший тон».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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