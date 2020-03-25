2020-03-25T10:06:18+03:00
Общество

В арзамасских автобусах тестируют динамические табло

Табло для пассажиров с ослабленным зрением планируется внедрить на территории всей Нижегородской области
Елена ЛАЗАРЕВА
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Новые табло будут внедряться на территории всей области. Фото предсотавлено пресс-службой областного правительстваНовые табло будут внедряться на территории всей области. Фото предсотавлено пресс-службой областного правительства
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Тестирование новых табло для информирования пассажиров с ослабленным зрением началось в автобусах Арзамаса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Информация на новых табло имеет увеличенный шрифт и несколько режимов отображения, цвет букв, фона и яркость динамического табло меняются в зависимости от погодных условий, времени суток и места, на котором располагается информтабло.

По словам мэра Арзамаса Александра Щелокова, аналогичные табло уже используются, в частности, в Москве. «Наша задача - определить оптимальные именно для нашей местности характеристики отображения информации и режимы работы табло. Дополнительно планируется запуск аудиооповещений как внутри салона, так и на остановках», - подчеркнул он.

Аналогичные табло будут проходить тестирование не только в Арзамасе, но и в Нижнем Новгороде. «То, что удобно слабовидящим пассажирам, людям с обычным зрением тем более подходит. В этом и есть принцип универсализации доступной среды»,- сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Напомним, летом и осенью прошлого года арзамасский автобусный парк пополнился 17 новыми автобусами разной вместимости, в том числе и техникой, приспособленной для перевозки людей с ограниченными возможностями передвижения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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