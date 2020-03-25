2020-03-25T09:07:03+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде ожидаются резкие перепады температуры

Солнечная «плюсовая» температура днем сменяется ночными заморозками
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 0 градусов, солнечно. В течение дня столбики термометров поднимутся до +6…+7 градусов.

Ветер западный. Скорость – 4-6 метров в секунду. Днем возможны порывы до 9-11 метров в секунду, к вечеру ветер поменяет направление на юго-западный, скоростью до 5-8 метров в секунду.

В течение всего дня в Нижнем Новгороде ожидается солнечная погода, редкие облака вероятны после 15.00, но уже к вечеру вновь прояснится. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление в течение дня практически не изменится, будет относительно высоким - 763-765 миллиметров ртутного столба. Влажность – 28-36%.

К вечеру температура воздуха упадет до +1 градуса, а ночью до -1. Впрочем, уже завтра – вновь +10. Резкие перепады температуры сохранятся до конца недели, синоптики прогнозируют такую нестабильную погоду и в течение почти всей следующей недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде ожидаются резкие перепады температуры
79% нижегородских школьников после каникул перейдут на дистанционное обучение
Глеб Никитин поручил увеличить производство медицинских изделий в регионе
В Нижегородской области «автомобильная ссора» закончилась трагедией
Нижегородские предприниматели могут получить сертификаты, подтверждающие "форс-мажор", связанный с пандемией
«Поправки в Конституцию очень важны с точки зрения регулирования политической власти», - Андрей Лапшин
Выдача наличных будет ограничена для части банкоматов
Около 30 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику нижегородских моногородов в 2019 году
Жительница Балахнинского района едва не забила подругу кочергой
Муниципалитетам Нижегородской области будут выделять гранты за успешную работу
«Время диктует свои законы, а Конституция – Основной закон государства, поэтому необходимость изменений очевидна», - Николай Миронов
С 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на охоту
570 тонн противогололедных материалов высыпали на федеральные трассы в Нижегородской области
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое