В Нижнем Новгороде ожидаются резкие перепады температуры

25 Март 2020 2020-03-25T09:07:03+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 0 градусов, солнечно. В течение дня столбики термометров поднимутся до +6…+7 градусов.

Ветер западный. Скорость – 4-6 метров в секунду. Днем возможны порывы до 9-11 метров в секунду, к вечеру ветер поменяет направление на юго-западный, скоростью до 5-8 метров в секунду.

В течение всего дня в Нижнем Новгороде ожидается солнечная погода, редкие облака вероятны после 15.00, но уже к вечеру вновь прояснится. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление в течение дня практически не изменится, будет относительно высоким - 763-765 миллиметров ртутного столба. Влажность – 28-36%.

К вечеру температура воздуха упадет до +1 градуса, а ночью до -1. Впрочем, уже завтра – вновь +10. Резкие перепады температуры сохранятся до конца недели, синоптики прогнозируют такую нестабильную погоду и в течение почти всей следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU