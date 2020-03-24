В Нижегородской области «автомобильная ссора» закончилась трагедией
Выксунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.
Как сообщает источник, вечером 19 марта 18-летний парень вместе с друзьями приехал на асфальтированную площадку на площади Ленина в Навашино. 29-летний местный житель вместе со своим другом сделали компании автолюбителей замечание о «некорректном управлении автомобилем». В ответ 18-летний навашинец ударил оппонента кулаком в лицо. Тот упал и ударился затылком об асфальт, получив травму.
Пострадавшего доставили в реанимацию районной больницы, где он и умер на следующий день.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Он работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU