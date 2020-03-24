2020-03-24T14:36:51+03:00
Общество

Выдача наличных будет ограничена для части банкоматов

Центробанк дал рекомендации банкам для борьбы с распространением коронавируса
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Выдача наличных будет ограничена для части банкоматовВыдача наличных будет ограничена для части банкоматовФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Центробанк призвал банки ограничить операции с наличными деньгами с целью профилактики распространения коронавируса. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ЦБ, сообщает kp.ru.

- Вирус на банкнотах может сохраняться до 3-4 дней. Банк России по стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней, так что мы выдаем кредитным организациям «чистые» банкноты. Но теперь важно, чтобы и банки соблюдали меры предосторожности, - отметил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

Теперь деньги в банке будут «отлеживаться» не менее 3-4 дней, принимать их будут только в масках и одноразовых перчатках, а работа банкоматов с системой рециркуляции наличных денег будет ограничена. То есть банкоматы, работающие по технологии ресайклинга, должны быть переведены либо на «только прием», либо «только выдачу» наличных. Но в большинстве банкоматов эти потоки и так не смешиваются – такие устройства продолжат работать в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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