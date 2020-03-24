Около 30 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику нижегородских моногородов в 2019 году

24 Март 2020 2020-03-24T14:34:15+03:00

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Около 30 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику моногородов Нижегородской области в 2019 году. Об этомсообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что уровень регистрируемой безработицы в моногородах области значительно ниже среднероссийского.

«В прошлом году удалось создать порядка 3,3 тысячи новых рабочих мест - на 2,7% больше, чем в 2018-м. В экономику моногородов привлечено около 30 млрд рублей инвестиций», - рассказал Глеб Никитин.

Министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков отметил реализацию в моногородах в 2019 году таких проектов, как крупнейшее в России производство порошковой металлургии в г.о.г.Кулебаки и развитие дивизиона нефтегазопроводных труб в Выксе.

В 2019 году успешно реализован проект «Прошагай город». По итогам проекта в моногородах Нижегородской области в среднем на 20% выросло число участников ярмарок, уличных фестивалей и других подобных мероприятий. На 1,4% увеличилось число проживающих в гостиницах.

Глеб Никитин напомнил также, что порядка 16 тысяч жителей в моногородах получат дополнительные социальные услуги.

«Одним из важных мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году стала поддержка социально ориентированных предпринимателей в моногородах. 46 млн рублей были направлены на компенсацию затрат на создание социального бизнеса. В результате открылись свыше полусотни социальных проектов, каждый из которых планирует предоставлять дополнительные социальные услуги не менее чем 300 нижегородцам», - заявил Глеб Никитин.

Напомним, всего в Нижегородской области 12 моногородов: Выкса, Первомайск, Кулебаки, Навашино, Балахна, Володарск, Ворсма, Заволжье, Княгинино, Павлово, Решетиха и Мухтолово.

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ИСТОЧНИК KP.RU