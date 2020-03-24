Жительница Балахнинского района едва не забила подругу кочергой

24 Март 2020 2020-03-24T14:19:37+03:00

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Следователем Балахнинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области расследуется уголовное дело по статье 105 (покушение на убийство). В тяжком преступлении подозревается 49-летняя жительница посёлка Большое Козино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

По информации источника, в начале февраля 49-летняя жительница поселка пришла в госте к своей односельчанке. Визит завершился бурной ссорой, в результате которой 43-летняя хозяйка дома получила несколько ударов кочергой по голове.

Гостья с места происшествия незамедлительно скрылась, но, впрочем, скоро была задержана. Потерпевшая чудом осталась жива – ее спасли врачи.

Поводом для ссоры стал домашний питомец хозяйки дома. По предварительной версии, хозяйка неодобрительно отозвалась о своем домашнем любимце и вообще проявила недовольство его поведением. Гостья вступилась за пса и, мягко говоря, немного перестаралась.

В ближайшее время «зоозащитнице» будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU