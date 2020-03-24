Жительница Балахнинского района едва не забила подругу кочергой
Следователем Балахнинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области расследуется уголовное дело по статье 105 (покушение на убийство). В тяжком преступлении подозревается 49-летняя жительница посёлка Большое Козино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
По информации источника, в начале февраля 49-летняя жительница поселка пришла в госте к своей односельчанке. Визит завершился бурной ссорой, в результате которой 43-летняя хозяйка дома получила несколько ударов кочергой по голове.
Гостья с места происшествия незамедлительно скрылась, но, впрочем, скоро была задержана. Потерпевшая чудом осталась жива – ее спасли врачи.
Поводом для ссоры стал домашний питомец хозяйки дома. По предварительной версии, хозяйка неодобрительно отозвалась о своем домашнем любимце и вообще проявила недовольство его поведением. Гостья вступилась за пса и, мягко говоря, немного перестаралась.
В ближайшее время «зоозащитнице» будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU