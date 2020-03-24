2020-03-24T13:49:36+03:00
Общество

Муниципалитетам Нижегородской области будут выделять гранты за успешную работу

Средства будут предусмотрены при формировании областного бюджета на следующий год
Елена ЛАЗАРЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил выделять гранты тем муниципалитетам, которые максимально увеличат доходную часть бюджета за счет налогов и неналоговых платежей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Соответствующее постановление глава региона подписал 19 марта.

Ранее Глеб Никитин сообщил об увеличении финансовой помощи региону - почти на 8 миллиардов рублей дополнительно поступил в областной бюджет из федеральной казны. Кроме того, с этого года за муниципалитетами закреплены 20% доходов, получаемых от применения упрощенной системы налогообложения.

«При этом для нас, безусловно, важно, чтобы муниципалитеты и сами работали над увеличением своей доходной базы, - подчеркнул губернатор. - Областные гранты призваны стимулировать их к этому».

Также губернатор добавил, что дополнительные нецелевые средства на выплату грантов будут предусмотрены в бюджете следующего года.

По словам главы региона, оценка эффективности деятельности администраций будет проходить ежегодно до 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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