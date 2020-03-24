«Время диктует свои законы, а Конституция – Основной закон государства, поэтому необходимость изменений очевидна», - Николай Миронов

24 Март 2020 2020-03-24T12:34:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный врач Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко Николай Миронов оценил актуальность поправок в Конституцию РФ:

- Я считаю, поправки в Конституцию очень своевременны и важны в связи с тем, что политическая ситуация в стране и в мире постоянно меняется. Понятно, что удобнее придерживаться каких-то устоявшихся форм, но, тем не менее, время диктует свои законы, а Конституция – это Основной закон государства, поэтому необходимость изменений очевидна.

Лично я как гражданин и должностное лицо все законы привык соблюдать. И если они будут еще более справедливыми и правильными, то принесут большую пользу людям. Те изменения, которые вносятся в Конституцию, на мой взгляд, грамотно и мудро сформулированы. К примеру, забота государства о людях пожилого возраста, ежегодная индексация пенсий – это очень правильная и нужная поправка.

Почему нужно голосовать? Потому что любой человек, гражданин своей страны, должен иметь право выбора. Не довольствоваться навязанным решением, а иметь возможность принимать важные решения самостоятельно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU