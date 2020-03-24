2020-03-24T11:32:31+03:00
Общество

570 тонн противогололедных материалов высыпали на федеральные трассы в Нижегородской области

Дорожные службы устраняют последствия снегопада
Елена ЛАЗАРЕВА
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По прогнозам синоптиков, сегодня в течение всего дня ожидаются снег, сильный ветер, есть вероятность метелей. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным трассам М-7 «Волга» и Р-158 в регионе.

Так, по данным пресс-службы организации, в уборке федеральных трасс задействовано свыше сорока единиц спецтехники, на дороги за ночь высыпано более 570 тонн противогололедных материалов. В случае необходимости, к дорожным работам будет привлечена дополнительная спецтехника. Обстановку на дорогах отслеживают специальные патрули, а также 16 видеокамер и 12 метеост анций.

О нештатных ситуациях на трассах М-7 «Волга», Р-600, Р-158, Р-178 и М-5 «Урал» (подъезд к Саранску через Краснослободск) сообщайте по телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: 8-831-282-28-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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