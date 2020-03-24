2020-03-24T08:57:42+03:00
Общество

В Нижний Новгород вернулась зима

Сегодня в течение дня ожидаются снег и легкий морозец
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -3 градуса, пасмурно и снег. В течение дня столбики термометров останутся примерно на том же уровне – -2…-3 градуса, весь день – снег и пасмурная погода.

Ветер холодный, северный. Скорость – 6-8 метров в секунду. Днем возможны порывы до 13-14 метров в секунду, к вечеру ветер поменяет направление на северо-восточный, скоростью до3-7 метров в секунду.

В течение всего дня в Нижнем Новгороде – снегопад, который немного стихнет только к ночи. Впрочем, снег, по прогнозам синоптиков, будет идти всю ночь.

Атмосферное давление в течение дня практически не изменится, будет относительно высоким - 761-762 миллиметра ртутного столба. Влажность – 55-72%.

Но зима в регион вернулась ненадолго. Уже завтра синоптики прогнозируют потепление до +6 градусов во второй половине дня, и солнечную погоду. Ветер станет более теплым – западным, а к вечеру – юго-западным. Правда, скорость ветра довольно высокая – до 12 метров в секунду. Резкие перепады температуры сохранятся в течение всей недели. Так, в четверг ночные заморозки от -1 градуса сменятся на дневное тепло – до +9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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