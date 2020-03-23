Пенсионерам старше 65 лет запретили выходить из дома в Москве

23 Март 2020 2020-03-23T17:37:52+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил из-за коронавируса дополнительные ограничения для пенсионеров. Самой уязвимой частью общества сейчас являются люди старше 65 лет, имеющие хронические заболевания легких или почек, сахарный диабет и злокачественные новообразования, а также перенесшие инфаркты и инсульты, сообщает kp.ru.

Домашний карантин будет действовать с 26 марта по 14 апреля 2020 года. Выходить из квартиры в это время будет разрешено только в самых крайних случаях – и то лишь в малолюдное время и обязательно в маске. Москвичам старше 65 лет будет также автоматически начислена выплата в размере 4000 рублей. Продукты и лекарства будут доставляться на дом при помощи волонтеров, если это будет необходимо.

Кроме того, не будут начисляться пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU