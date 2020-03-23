2020-03-23T17:16:24+03:00
Общество

Уголовное дело возбуждено в Ставрополе против врача, заразившего коронавирусом 11 человек

Ирина Санникова побывала в Испании и, вместо того, чтобы остаться на карантине, продолжила вести обычный образ жизни
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Уголовное дело возбуждено в Ставрополе против врача, заразившего коронавирусом 11 человекУголовное дело возбуждено в Ставрополе против врача, заразившего коронавирусом 11 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе возбуждено уголовное дело по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность» в отношении врача Ирины Санниковой, заразившей 11 человек коронавирусом, сообщает stav.kp.ru. Напомним, в начале марта Ирина Санникова выехала на отдых в Испанию, не уведомив никого ни о своем отъезде, ни о возвращении.

Вернувшись домой, женщина не ушла на карантин, а продолжила вести свой обычный образ жизни: читала лекции в университете, участвовала в конференции, консультировала больных. А через несколько дней почувствовала себя нехорошо и была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее коронавирусную инфекцию и воспаление легких. Дошло даже до аппарата ИВЛ. Сейчас Ирине Санниковой уже лучше, однако иногда все же приходится использовать кислородную маску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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