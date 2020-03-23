2020-03-23T17:11:35+03:00
Общество

«Система избирательных комиссий Нижегородской области готова к проведению Общероссийского голосования», - Оксана Кислицына

Центризбирком предусмотрел расширенные возможности для проведения Общероссийского голосования
Елена ЛАЗАРЕВА
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«Система избирательных комиссий Нижегородской области готова к проведению Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации», - сообщила председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына.

«Дата проведения Общероссийского голосования определена Указом Президента РФ. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в целом в стране и мире речь может идти о переносе. Как отметил Владимир Путин, «голосование будет проводиться только в том случае, если эта ситуация позволит организовать подобные мероприятия, потому что при всей важности изменений в Основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан».

Безусловно, Центризбирком предусмотрел расширенные возможности для проведения Общероссийского голосования, в том числе для голосования на дому. Рассматривается вопрос об увеличении сроков такого голосования - не менее трех дней до даты его проведения. Есть также возможность голосовать по месту своего нахождения, а не по месту жительства. Все эти варианты предусмотрены порядком, который сегодня был принят Центральной избирательной комиссией РФ, его мы будем соблюдать и на территории Нижегородской области. Системе избирательных комиссий региона данный процесс знаком, мы готовы к проведению голосования и приложим все силы, чтобы справиться с этой ответственной миссией».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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