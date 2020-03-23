Американские ученые создали смертельный коронавирус, скрестив атипичную пневмонию и вирус летучих мышей

23 Март 2020 2020-03-23T16:50:02+03:00

Отчет об этом был опубликован в авторитетном британском журнале Nature

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Смертельный коронавирус был искусственно создан американскими учеными еще в 2015 году – об этом свидетельствует статья, которая была опубликована в авторитетном британском журнале Nature.

- Мы исследовали вирус SHC0914, обнаруженный у китайских летучих мышей, и создали химерный (то есть гибридный) вирус, состоящий из поверхностного белка и основы вируса атипичной пневмонии SARS. Химера инфицировала клетки дыхательных путей человека, - приводят цитату из статьи на сайте kp.ru.

При этом первоначальные исследования проводились учеными в Китае – а именно в городе Ухане. Правда, специалисты Уханского института вирусологии уклончиво заявили, что тот самый вирус отличается от Covid-19 на 6000 нуклеотидов, а значит, не имеет к нему никакого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU