2020-03-23T16:34:32+03:00
Общество

"Если люди будут принимать активное участие в судьбе своей страны - только тогда у нас получится создать гражданское общество", - Вадим Андрюхин

Политолог считает, что гражданское общество начинается не с бойкотов
Елена ЛАЗАРЕВА
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Вадим Андрюхин, политолог, главный редактор газеты «Новое дело», поделился своим мнением о том, почему нужно принимать участие в голосовании за внесение поправок в действующую Конституцию:

- Прежде всего, мне импонируют поправки, которые предусматривают сохранение территориального единства нашей страны, правопреемство России в отношении Советского Союза и социальную защиту граждан. Это очень важные вопросы, в моменты кризиса именно они, как правило, обостряются. Чтобы этого не допустить, я считаю, эти вопросы должны быть закреплены в Конституции.

На мой взгляд, немаловажно, что в поправках прописано сохранение традиционных ценностей, в частности, института брака — союза мужчины и женщины.

Почему надо обязательно идти голосовать? Это очевидно. Чтобы выразить свою гражданскую позицию. Согласен ты с поправками или нет— приди и проголосуй. Потому что гражданское общество начинается именно с осознанных поступков, а вовсе не с бойкотов. Если люди будут принимать активное участие в судьбе своей страны, не столь важно, с какой стороны - «за» или «против», - только тогда у нас получится создать гражданское общество.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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