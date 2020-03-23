"Конституция - это живой организм, и она должна соответствовать реалиям сегодняшнего дня", - Андрей Вилков

23 Март 2020 2020-03-23T15:55:39+03:00

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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Вилков рассуждает о том, почему необходимы поправки в Конституцию:

- Действующая Конституция Российской Федерации - от 1993 года. И, исходя из тех условий, в которых она принималась, не все направления были должным образом отражены: социальные гарантии, забота о детях, экология и пр. В предложенных поправках лично я бы выделил ключевую роль именно социального блока.

Конституция – это всё же живой организм. Поправки позволят устранить ранее допущенные пробелы. Если россияне проголосуют за принятие предложенных дополнений, Конституция будет в большей степени соответствовать реалиям сегодняшнего дня.

Ранее своим мнением о принятии новой Конституции поделился Директор Нижегородского государственного академического театра драмы им. М.Горького, Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат премии города Нижнего Новгорода Борис Петрович Кайнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU