2020-03-23T15:52:29+03:00
Общество

Борис Кайнов: "Меня радует, что в новой редакции Конституции культуру отнесли к важным приоритетам"

Заслуженный работник культуры РФ считает, что новая Конституция позволяет создать законодательство, которого нет нигде в мире
Елена ЛАЗАРЕВА
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Директор Нижегородского государственного академического театра драмы им. М.Горького, Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат премии города Нижнего Новгорода Борис Петрович Кайнов - о важности голосования за поправки в Конституцию:

- Сейчас наступил момент, когда нужно внести необходимые поправки в Конституцию, потому что жизнь меняется, а многие статьи главного документа страны были не совсем проработаны. Сейчас важные положения Конституции прописали более подробно, и она стала соответствовать современной ситуации в стране.

Конечно, я пойду голосовать за эти поправки и знаю, за что именно буду голосовать, потому что внимательно наблюдал за работой, которая предварительно была проведена, и за обсуждением этих поправок. Лично меня радует то, что культуру отнесли к важным приоритетам! В обновленной Конституции прописано, что государство должно заботиться о культуре, что она является уникальным наследием и охраняется государством.Это позволит создать законодательство, которого нет нигде в мире.

Кроме того, многие статьи Конституции дополнены поправками, в которых упор сделан на социальное благополучие населения. Надеюсь, что всё это обязательно воплотится в жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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