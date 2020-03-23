«В новой редакции Конституции государство ставит в приоритет детей - значит, жизнь будет продолжаться!» - Инна Ванькина

23 Март 2020 2020-03-23T14:32:40+03:00

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Директор Нижегородского государственного театра юного зрителя Инна Вячеславовна Ванькина рассказала, какие поправки в Конституции считает приоритетными:

- Конституция - самый важный для всех нас документ. Он определяет наш статус, права и обязанности. Поэтому прошу всех внимательно ознакомиться с поправками.

В обновленной Конституции государство ставит в приоритет детей, а это для меня как мамы и директора ТЮЗа говорит об одном - жизнь будет продолжаться! Меня волнует и вопрос полноценных семей, где мама - женщина, а папа - мужчина. И это тоже является нормой, прописанной в Конституции.

Совершенно не согласна с тем, что нормы международного права в нынешней редакции Основного закона выше наших, российских. Это будет исправлено.

Прошу вас отнестись внимательно к главному документу, прийти и проголосовать. С действующей Конституцией мы живем с 1993 года. Пришло время внести изменения!

У меня нет ни малейшего сомнения в том, что вся моя семья и я лично пойдём голосовать за поправки в Конституцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU