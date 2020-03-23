«Предложен очень толковый документ, содержащий целый комплекс мер по совершенствованию системы управления страной», - Станислав Спицын

23 Март 2020 2020-03-23T14:30:25+03:00

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Кандидат экономических наук Станислав Федорович Спицын поддерживает необходимость внесения поправок в действующую Конституцию:

- Считаю, что нам предложен очень толковый документ, содержащий целый комплекс мер по совершенствованию системы управления страной. Это огромный труд - более 140 уточнений! Это первая серьезная редактура текста нашего Основного закона после 1993 года, то есть спустя более 25 лет.

Нужно помнить, что действующая Конституция формировалась впопыхах и «на коленке». Тогда главной задачей было убрать однопартийность и открыть все «двери и окна» для демократии. Сделали всё быстро, закрепили, что хотели. Закрепили и устойчивость рубля, но он рухнул с тех пор 150 раз. И только с приходом Владимира Путина остановилось его падение. Кстати, не все помнят, что наша страна в свое время залезла в огромные международные долги. Путин их погасил.

Далеко не всё сработало, что было закреплено в нашей прежней Конституции – это очевидно. Поэтому потребовалась подготовка новых идей. Кто станет возражать, если пенсия будет начисляться по справедливости, вводится адресная поддержка нуждающихся в ней граждан, больше внимания уделяется материнству и детству?

Текст старой Конституции нужно оттачивать, поэтому нам необходимо принять предложенные уточнения. И я бы даже сказал: нужно уже готовить следующие, сделав акцент на экономическом содержании.

Таким президентом, как у нас, нужно гордиться. Всем нам надо помочь нашему президенту. Я, конечно же, пойду голосовать за поправки в Конституцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU