Начальник нижегородского райотдела полиции отправлен под домашний арест

23 Март 2020 2020-03-23T13:38:02+03:00

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Начальник райотдела полиции №4 будет находится под домашним арестом до середины мая. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. Напомним, высокопоставленный полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в феврале этого года Боков дал указание сотрудникам отдела полиции не составлять протокол на доставленного в отдел правонарушителя. При этом имелись основания полагать, что правонарушитель находился под воздействием наркотических или психотропных веществ, и должен был, по закону, пройти медицинское освидетельствование и понести ответственность в случае положительного результата.

В итоге протокол не был составлен, все материалы дела об административном правонарушении были уничтожены. Что, в свою очередь, помешало своевременно установить, где правонарушитель приобрел наркотические вещества и, как следствие, принять оперативные меры.

Противоправные действия полицейского пресекли сотрудники УФСБ России по Нижегородской области, совместно с сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU