2020-03-23T11:44:09+03:00
Звезды

Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска борется с онкологическим заболеванием

78-летняя актриса рассказала kp.ru, как она живет в условиях карантина и кто оказывает ей помощь
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска борется с онкологическим заболеваниемЗвезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска борется с онкологическим заболеваниемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польская актриса Барбара Брыльска, ставшая знаменитой после роли красавицы Наденьки в главной новогодней киноленте «Ирония судьбы, или С легким паром!», в последние годы стала реже выходить в свет и давать интервью. 78-летняя кинозвезда перестала участвовать в съемках после российского фильма «Тайна четырех принцесс», вышедшего на экраны шесть лет назад. А не так давно СМИ сообщили: актриса борется с онкологией, врачи обнаружили у нее рак языка.

«Комсомолке» удалось дозвониться в Варшаву и побеседовать с Барбарой Брыльской.

- Я сейчас сижу на карантине дома – у нас ведь тоже коронавирус, - поделилась актриса с kp.ru. – Продукты мне приносит сын, так что из дома я вообще не выхожу. Но паники нет, переживем.

А вот о своей болезни Барбара Брыльска разговаривать отказалась и свернула разговор, сославшись на то, что еще спит – в Варшаве на момент звонка было около половины девятого утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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