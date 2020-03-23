2020-03-23T11:18:16+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде завершается прием деклараций для проведения кадастровой оценки

К декларации специалисты рекомендуют прикладывать техпаспорт на объекты
Елена ЛАЗАРЕВА
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Минимущества Нижегородской области завершает прием деклараций для проведения кадастровой оценки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2020 году планируется провести кадастровую оценку 5 видов объектов недвижимости: земель сельхозназначения, населенных пунктов, промышленных земель и объектов недвижимости.

«ГБУ «Кадастровая оценка» завершит прием деклараций 1 апреля, предварительные результаты будут размещены на сайте ведомства. Там же можно найти форму декларации и рекомендации по заполнению. «Собственники и заинтересованные лица совершенно свободно могут ознакомиться с результатами», - подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов.

Если вы не согласны с оценкой, в течение 50 дней необходимо подать замечание в ГБУ НО «Кадастровая оценка». Замечание должно быть аргументированным и подкрепляться подтверждающими документами, в этом случае возможен пересчет кадастровой стоимости.

Чтобы избежать ошибок и неточностей, ведомство рекомендует прилагать к декларации техпаспорт. К декларации собственник также может прилагать отчеты об определении рыночной стоимости объекта, подготовленные им ранее для каких-либо целей.

«Рекомендуем всем заинтересованным лицам оформить свои права на объекты недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством», - подчеркнул Сергей Баринов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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