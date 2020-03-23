МЧС предупреждает нижегородцев о сильном ветре

23 Март 2020 2020-03-23T10:41:20+03:00

Местами порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду

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Сегодня на территории Нижегородской области ожидаются сильные порывы ветра, местами скорость ветра будет достигать 15-18 метров в секунду.

Из-за неблагоприятных погодных условий вероятно возникновение аварий на системах электропередач, также спасатели рекомендуют быть особенно внимательными, находясь рядом со слабоукрепленными конструкциями и деревьями со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных и/или аварийно-восстановительных работ.

МЧС рекомендует:

- в случае, если порывы ветра застали вас на улице – укройтесь в ближайшем помещении, если ветер начался, пока вы находились в здании или машине – оставайтесь на месте;

- не ставьте свои автомобили возле конструкций и деревьев, которые могут упасть под порывами ветра, держитесь подальше от таких объектов;

- не открывайте окон, не ставьте на подоконники вещи, которые может унести воздушным потоком;

- не пользуйтесь свечами и другими источниками открытого огня, если вдруг отключится свет.

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ИСТОЧНИК KP.RU