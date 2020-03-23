2020-03-23T09:12:57+03:00
Общество

В течение недели в Нижнем Новгороде ожидаются ночные заморозки

Днем столбики термометров будут подниматься до +10…+13 градусов
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -3 градуса, солнечно и без осадков. В течение дня температура поднимется – до +2 градусов, к ночи снова похолодает до -3.

Ветер северо-восточный. Скорость – 5-7 метров в секунду. В течение середины дня возможны порывы до 11-15 метров в секунду.

В течение всего дня в Нижнем Новгороде – ожидается солнечная погода, небольшая облачность ожидается в полдень. К ночи небо затянет облаками.

Атмосферное давление в течение дня практически не изменится – 767-770 миллиметров ртутного столба. Влажность – 22-43%.

Завтра в Нижнем Новгороде прохладно – ночью до -3, днем – минус один градус. В течение всей недели в Нижнем Новгороде ожидается «неровная» погода – ночью заморозки до -3 градусов, в среду днем до +6, к выходным еще теплее – до +10…+11 градусов. Самым теплым днем обещает стать воскресенье – ночью до +1, днем до +13 градусов. Осадки в течение недели синоптики прогнозируют только во вторник – небольшой снег, в остальные дни, по прогнозам синоптиков – солнечная погода без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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