2020-03-22T16:14:20+03:00
Общество

Более 20 тысяч нижегородцев не заплатили алименты на начало марта

Работа по взысканию алиментов детям находится на особом контроле
Валерия ГРОМОВА
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За первые два месяца 2020 года на исполнении в УФССП по Нижегородской области находились более 21 тысячи дел по неуплате алиментов. По данным на начало марта, с них уже взыскали более 38 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, работа по взысканию алиментов детям находится на особом контроле: специалисты несколько раз в год проводят акции и беседы с родителями, которые укрываются от уплаты денег.

Сейчас в Нижегородской области есть и те, кто хотят платить алименты, но не могут найти работу, те, кто может платить, но не желает этого делать, а также должники, которые скрываются от приставов.

В 2020 году Уренский суд уже осудил 28-летнюю женщину, которая по закону должна была выплачивать часть доходов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако она задолжала более 700 тысяч рублей, поэтому дело и дошло до суда - ее приговорили к исправительным работам на полгода с удержанием 10% от зарплаты ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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