2020-03-22T14:24:03+03:00
Общество

Беспилотники будут охранять рыбные ресурсы Нижегородской области в нерестовый период

Для работы привлекут также уполномоченные органы и общественников
Валерия ГРОМОВА
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С 1 апреля 2020 года на территории Нижегородской области будет введено ограничение на любительскую рыбалку и запрет промышленного вылова рыбы - наступает нерестовый период. Как сообщили в региональном правительств со ссылкой на комитет госохотнадзора, в охране ресурсов будут работать беспилотная авиация.

- Разрешается только любительская ловля с берега на поплавочную или донную удочку, с количеством крючков не более двух, вне мест нереста, - уточнили в пресс-службе.

Так, ограничения на вылов на Оке будет действовать с 1 апреля по 10 июня, на Чебоксарском водохранилище и его притоках - с 10 апреля по 10 июня, а на Горьковском водохранилище и его притоках - с 15 апреля по 15 июня.

Для охраны водных биоресурсов в Нижегородской области будет проходить операция «Курс на нерест», в которой примут участие уполномоченные органы и общественники.

Также по поручению губернатора Глеба Никитина, региональным комитетом госохотнадзора проводится информационная кампания по профилактике правонарушений в сфере рыболовства в Нижегородской области. Всех нарушителей будут привлекать к административной и уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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