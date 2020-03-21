2020-03-21T17:18:43+03:00
Общество

Расчистка трех рек в рамках развития кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» начнется этим летом

На работы выделят 120 миллионов рублей
Валерия ГРОМОВА
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Расчистка трех нижегородских рек - Теши, Вичкинзы и Сатиса - начнется уже летом 2020 года. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, проектно-сметная документация уже утверждена, а средства будут выделены по по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология»

Работы будут проводиться в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». На них выделят порядка 120 миллионов рублей.

-Это позволит создать в регионе дополнительные объекты в сфере экотуризма. Также в Нижегородской области улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка и повысится качество жизни почти 208 тысяч жителей, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Тешу будут очищать от растительности, а также чистить ее акваторий и дно. Протяженность - 11 километров. Сатис в Сарове будут чистить на расстоянии 6,3 километра, а Вичкинзу в Дивеевском районе - 8 километров.

-Останавливаться мы не будем. Еще один инструмент для приведения в порядок водных объектов - государственная программа «Охрана окружающей среды Нижегородской области». В прошлом году министерство экологии запросило у муниципалитетов информацию об объектах, которые требуют расчистки. Сейчас проводится ее анализ, - добавил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Расчистка трех рек в рамках развития кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» начнется этим летом
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