Число желающих стать волонтерами 800-летия Нижнего Новгорода увеличилось до 450 человек

21 Март 2020 2020-03-21T14:27:59+03:00

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С начала марта 2020 года в АНО «Центр 800» поступили анкеты от 450 человек, желающих стать волонтерами по организации празднования 800-летия приволжской столицы. Сейчас формирование профессиональной базы осуществляется дистанционно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, присоединиться к команде волонтеров нижегородцев пригласил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Без них немыслимо проведение такого крупного праздника. Это полезно не только для гостей, но и для самих добровольцев. Новые навыки, полученные в процессе учебы и самой волонтерской деятельности, обязательно помогут в дальнейшей жизни. Важно и индивидуальное развитие, и готовность к командной деятельности, — отметил глава региона.

КОНКРЕТНО

Стать волонтером 800-летия может стать любой желающий в возрасте от 16 лет, гражданство не важно. Заявки будут приниматься на сайте 800-летия Нижнего Новгорода: nizhny800.ru. Первый набор приступит к обучению уже в марте этого года. Волонтеры будут разделены по двум направлениям: событийное (встреча гостей, управление зрительскими потоками, координация на площадке, информирование, создание праздничной атмосферы, навигация, взаимодействие со СМИ) и социальное (участие в проекте «800 добрых дел»). Участвовать в мероприятиях волонтеры начнут уже в этом году и будут делать это до декабря 2021-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU