2020-03-21T09:59:26+03:00
Происшествия

СК обвинил начальника отдела полиции Нижнего Новгорода в превышении должностных полномочий

В отношении него возбуждено уголовное дело
Юлия ИСАЕВА
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Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела полиции по Нижнему Новгороду. Он обвиняется в превышении должностным полномочий с причинением тяжких последствий, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Согласно информации, несколько дней назад сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, который находился в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители отправили его на медицинское освидетельствование, но услышали отказ. Тогда нарушителя доставили в отделение. Однако через несколько часов задержанный был отпущен по указу начальника отдела, который еще и поручил своим подчиненным уничтожить все доказательства, собранные на нижегородца.

Обвинение начальнику отдела уже предъявлено - в ближайшее время ему изберут меру пресечения, а следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области также сообщили, что мужчина уже отстранен от служебных обязанностей.

- Если его вина подтвердится, то он будет уволен из ОВД за совершение поступка, порочащего честь сотрудника ОВД, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, - добавили правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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