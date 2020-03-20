Нижегородскую марку качества могут получить региональные предприятия
В Нижегородской области стартовал конкурс «Нижегородская марка качества - 2020», в котором могут принять участие предприятия и организации региона. Об этом сообщили в областном министерстве промышленности.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, конкурс позволяет нижегородским предприятиям подтвердить качество своей продукции и услуг, а потребителю знак «Нижегородская марка качества» дает понять, что продукция действительно качественная.
В прошлом году участие в конкурсе приняли 36 предприятий, которые представили 63 наименования продукции и 7 видов услуг. В этом году заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая 2020 года в ФБУ «Нижегородский ЦСМ». К слову, конкурс «Нижегородская марка качества» - это своего рода первая ступень федерального конкурса «100 лучших товаров России – 2020».
Заявки на участие принимаются по электронной почте: 100best@nncsm.ru. Оригиналы документов необходимо доставить в ЦСМ по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1.
По вопросам участия в региональном этапе конкурса можно обратится по телефонам 8-800-200-22-14 (доб. 329) или 8-920-07-44-100 (Дмитрий Александрович Гурин).
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ИСТОЧНИК KP.RU