Нижегородскую марку качества могут получить региональные предприятия

20 Март 2020 2020-03-20T16:59:06+03:00

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая в ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

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В Нижегородской области стартовал конкурс «Нижегородская марка качества - 2020», в котором могут принять участие предприятия и организации региона. Об этом сообщили в областном министерстве промышленности.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, конкурс позволяет нижегородским предприятиям подтвердить качество своей продукции и услуг, а потребителю знак «Нижегородская марка качества» дает понять, что продукция действительно качественная.

В прошлом году участие в конкурсе приняли 36 предприятий, которые представили 63 наименования продукции и 7 видов услуг. В этом году заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая 2020 года в ФБУ «Нижегородский ЦСМ». К слову, конкурс «Нижегородская марка качества» - это своего рода первая ступень федерального конкурса «100 лучших товаров России – 2020».

Заявки на участие принимаются по электронной почте: 100best@nncsm.ru. Оригиналы документов необходимо доставить в ЦСМ по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1.

По вопросам участия в региональном этапе конкурса можно обратится по телефонам 8-800-200-22-14 (доб. 329) или 8-920-07-44-100 (Дмитрий Александрович Гурин).

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ИСТОЧНИК KP.RU