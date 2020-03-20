2020-03-20T15:58:31+03:00
Общество

«Надеюсь, что «Трамвай Победы» поможет ощутить нижегородцам дух того времени», - Глеб Никитин

«Трамвай Победы» вышел на линию за 50 дней до праздника
Елена ЛАЗАРЕВА
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В салоне звучат знакомые каждому с детства песни военных лет. ФОТО: Юлия ГоршковаВ салоне звучат знакомые каждому с детства песни военных лет. ФОТО: Юлия Горшкова
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За 50 дней до Дня Победы на маршрут №2 вышел «Трамвай победы». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Проект «Трамвай Победы» - это возможность еще раз напомнить нижегородцам о подвиге нашего народа во время самой страшной войны в истории человечества.

«Весна 1945 года стала символом надежды на мирное будущее. Можно только представить себе, как ждали тогда в Горьком с фронта возвращения родных и близких. Надеюсь, что «Трамвай Победы» поможет ощутить нижегородцам дух того времени», - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона поблагодарил всех волонтеров и просто неравнодушных жителей региона, которые делают юбилей Победы по-настоящему ярким и общенародным событием. И добавил, что небольшие, «немасштабные» мероприятия помогают лучше понять характер Победы, понять, что она значит для каждого жителя города, области, страны.

Проект «Трамвай Победы» организован НРО ВОД «Волонтеры Победы». Руководитель «Волонтеров Победы» Мария Самоделкина считает, что современное поколение мало знает о войне. «Всё дальше уходят в прошлое события тех страшных лет, и порой кажется, что они существуют только в учебниках истории и художественных фильмах. Но мы не имеем права забывать о славе и мужестве наших предков, их любви к жизни!», - подчеркнула она.

Напомним, кондуктор и водитель трамвая одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны, в салоне звучат знакомые каждому с детства песни военных лет. Волонтеры будут раздавать в трамвае георгиевские ленточки, письма-«треугольники» с информацией о наших земляках героях. Кроме того, в «Трамвае Победы» будут проходить интерактивные программы. Расписание дней проведения программ есть в салоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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