Бывший начальник Дзержинского райотдела службы судебных приставов осуждена за взятку
Дзержинский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику райотдела службы судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Как установлено в судебном заседании, начальник Дзержинского РОСП УССП России по Нижегородской области в период с 2014 по 2018 год предложила представителю одного из предприятий Дзержинска оплатить банкет по случаю празднования Дня судебного пристава в ресторанах города. Взамен старший судебный пристав обещала «общее покровительство», иными словами – бездействие в части взыскания долгов предприятия по исполнительным производствам.
По результатам переговоров стороны пришли к соглашению: приставы отправляли на предприятие письма об оказании спонсорской помощи, и эту «помощь» получали – предприятие оплатило банкетов на общую сумму более 370 тысяч рублей.
Дальше, как говорится, больше – в 2016 году пристав потребовала 400 тысяч рублей за возврат предприятию исполнительского сбора в 570 тысяч рублей и, опять-таки, общее покровительство.
Бывший пристав на суде свою вину признала частично. За получение взятки ей назначено
наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800.000 рублей и лишением права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти на срок 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU