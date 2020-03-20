ЕРКЦ попросил нижегородцев оплачивать услуги ЖКХ онлайн

20 Март 2020 2020-03-20T14:35:03+03:00

По данным компании, только 10% обращений требуют личного присутствия клиента в офисе

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ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» (ЕРКЦ) порекомендовал своим клиентам оплачивать жилищно-коммунальные услуги и передавать показания приборов учета через интернет, чтобы минимизировать риск заболевания. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Жителям Дзержинска, Кстова и Кстовского района предоставлена возможность оплачивать услуги, получать консультации специалистов и передавать показания не выходя из дома. ЕРКЦ рекомендует не только самому пользоваться онлайн-сервисами, но и помочь пожилым родственникам.

Через интернет возможно:

- задать вопрос специалисту через форму "Обратная связь";

- передать показания приборов учета;

- оплатить без комиссии квитанцию через «Личный кабинет» или через «Онлайн-сервис» (без регистрации на сайте).

Кстати, по данным компании, только 10% обращений требуют личного присутствия клиента в офисе, остальные можно решить дистанционно. Основной контингент посетителей – это пожилые люди, которые не имеют возможности воспользоваться интернетом или не умеют пользоваться онлайн-ресурсами.

«Если ваш вопрос может быть решен удаленно или отложен до стабилизации эпидемиологической ситуации, рекомендуем вам отказаться от посещения офисов и воспользоваться дистанционными сервисами», - говорится в релизе компании.

Дополнительная информация по использованию онлайн-сервисов – здесь.

Телефон компании: 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU