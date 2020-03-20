Для нижегородцев открылась онлайн-выставка российского МИДа

20 Март 2020 2020-03-20T13:11:55+03:00

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На официальном сайте министерства культуры Нижегородской области появилась информация о выставке «К годовщине Ялтинской конференции. Рассекреченные документы». Выставка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди экспонатов выставки – уникальные, ранее неизвестные документы и фотографии солдат и офицеров Красной Армии и их союзников, копии заключенных международных договоров, рассекреченные переписки руководителей стран-участниц конференции. Кроме того, имеются материалы по послевоенному устройству мира. Всего в экспозиции представлено 55 фотографий, снабженных комментариями историков, и десятки документов.

Напомним, на сайте нижегородского Минкульта в разделе 75-летия Победы в Великой Отечественной войне размещена вся информация о предстоящем праздновании Года памяти и славы. Отдельный раздел посвящен вкладу жителей Горьковской области в Победу. В подразделе можно найти информацию о сформированных на территории области боевых подразделениях, боевых действиях, о жизни города и области в суровые военные годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU