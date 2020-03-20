2020-03-20T12:54:54+03:00
Общество

84-летняя Раиса Даниловна Копейкина найдена мертвой

Поиски старушки продолжались в течение двух дней
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В течение двух дней на Бору в Нижегородской области продолжались поиски 84-летней Раисы Даниловны Копейкиной. Бабушка ушла из своего дома на улице Зеленой в городе Бор еще 18 или 19 марта. И с тех пор не выходила на связь. Ситуацию осложняло то, что пенсионерка нуждалась в медицинской помощи – она страдала потерей памяти. Вскоре к поискам подключились участники поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». Однако спасти старушку не удалось.

- Раиса Даниловна Копейкина найдена. Погибла, - сообщили участники поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». – Приносим свои соболезнования родным и близким погибшей старушки.

К слову, сегодня утром участники поисково-спасательного отряда организовали очередные поиски на территории близлежащих улиц, где могла находиться пенсионерка.

- В день исчезновения она была одета в черное болоньевое пальто, синий платок, черные штаны и сапоги «прощай, молодость», - рассказывали участники отряда. - Ростом Раиса Даниловна 155 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие седые, глаза карие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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