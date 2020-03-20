2020-03-20T11:26:39+03:00
Общество

В Нижегородской области обнаружено несколько незарегистрированных речных баз

Приволжская транспортная прокуратура провела проверку стоянок маломерных судов
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приволжская транспортная прокуратура проверила более 50 стоянок для маломерных судов на территории ПФО, практически на всех базах обнаружены разного рода нарушения. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Среди нарушений – отсутствие судовых и судоводительских документов, несоблюдение норм по количеству пассажиров и груза, отсутствие спасательных средств и средств пожаротушения и другие. 11 удостоверений на право управления маломерными судами признаны недействительными, лишены прав восемь «судоводителей», которые, как выяснилось, состояли на учете у нарколога.

Кроме того, 8 стоянок на территории ПФО и в том числе - Нижегородской области - оказались вообще не зарегистрированными. Как отмечает прокуратура, Госинспекция по маломерным судам МЧС России не принимала никаких мер в отношении незарегистрированных стоянок.

После прокурорской проверки деятельности незарегистрированных стоянок остановлена, их организаторы привлечены к административной ответственности. Также с дисциплинарной ответственности привлекли некоторых сотрудников ГИМС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для нижегородцев открылась онлайн-выставка российского МИДа
84-летняя Раиса Даниловна Копейкина найдена мертвой
По Нижнему Новгороду начнет курсировать «Трамвай Победы»
В Нижегородской области обнаружено несколько незарегистрированных речных баз
Поликлиника нижегородской больницы №40 возобновила прием пациентов
Губернатор Нижегородской области возмущен отсутствием гречки в магазинах
В выходные в Нижний Новгород вернется морозная и солнечная погода
В Нижегородской области сегодня ожидаются грозы
700 миллионов рублей планируется выделить на ремонт медорганизаций в 2020 году
Губернатор Нижегородской области сдал кровь на типирование
Суды Нижегородской области переходят на особый режим работы
На заседании рабочей группы обсудили восстановление прав обманутых дольщиков
Родителям новорожденных нижегородцев подарят сувенирные ложки
140 нижегородских предпринимателей получат особые меры поддержки
Денежную компенсацию уже получили более 1500 дольщиков ЖК «Окский берег»
Виктор Краснов: «Излишняя паника из-за коронавируса не приведет ни к чему хорошему»
На нижегородском трамплине завершены строительные работы и монтаж керамической лыжни
Нижегородцы согласны на достройку дома в границах улиц Мичурина и Июльских дней с привлечением инвестора