В Нижегородской области обнаружено несколько незарегистрированных речных баз
Приволжская транспортная прокуратура проверила более 50 стоянок для маломерных судов на территории ПФО, практически на всех базах обнаружены разного рода нарушения. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.
Среди нарушений – отсутствие судовых и судоводительских документов, несоблюдение норм по количеству пассажиров и груза, отсутствие спасательных средств и средств пожаротушения и другие. 11 удостоверений на право управления маломерными судами признаны недействительными, лишены прав восемь «судоводителей», которые, как выяснилось, состояли на учете у нарколога.
Кроме того, 8 стоянок на территории ПФО и в том числе - Нижегородской области - оказались вообще не зарегистрированными. Как отмечает прокуратура, Госинспекция по маломерным судам МЧС России не принимала никаких мер в отношении незарегистрированных стоянок.
После прокурорской проверки деятельности незарегистрированных стоянок остановлена, их организаторы привлечены к административной ответственности. Также с дисциплинарной ответственности привлекли некоторых сотрудников ГИМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU