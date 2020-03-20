В Нижегородской области обнаружено несколько незарегистрированных речных баз

20 Март 2020 2020-03-20T11:26:39+03:00

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Приволжская транспортная прокуратура проверила более 50 стоянок для маломерных судов на территории ПФО, практически на всех базах обнаружены разного рода нарушения. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Среди нарушений – отсутствие судовых и судоводительских документов, несоблюдение норм по количеству пассажиров и груза, отсутствие спасательных средств и средств пожаротушения и другие. 11 удостоверений на право управления маломерными судами признаны недействительными, лишены прав восемь «судоводителей», которые, как выяснилось, состояли на учете у нарколога.

Кроме того, 8 стоянок на территории ПФО и в том числе - Нижегородской области - оказались вообще не зарегистрированными. Как отмечает прокуратура, Госинспекция по маломерным судам МЧС России не принимала никаких мер в отношении незарегистрированных стоянок.

После прокурорской проверки деятельности незарегистрированных стоянок остановлена, их организаторы привлечены к административной ответственности. Также с дисциплинарной ответственности привлекли некоторых сотрудников ГИМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU