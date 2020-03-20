Поликлиника нижегородской больницы №40 возобновила прием пациентов

20 Март 2020 2020-03-20T10:58:48+03:00

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Поликлиника для взрослых городской больницы №40 принимает пациентов в обновленном здании. Об этом сообщает источник в министерстве здравоохранения Нижегородской области. Напомним, в поликлинике в рамках нацпроекта «Здравоохранение» проводился капитальный ремонт, который начался летом прошлого года и завершился накануне новогодних праздников.

Взрослая поликлиника городской клинической больницы № 40 после капитального ремонта принимает пациентов. Работы, которые начались в августе и завершились в конце декабря 2019 года, проходили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Здание поликлиники было построено в 1996 году и с тех пор капитально не ремонтировалось ни разу. По словам главного врача больницы №40, при ремонте учитывались не только эстетические, но и функциональные особенности учреждения здравоохранения. Так, были разделены потоки больных и здоровых пациентов, картохранилище сделали закрытым, а регистратуру наоборот – открытой.

На проведение всех было выделено более 4 млн рублей из областного бюджета. На 2020 год запланирован капитальный ремонт реанимационного отделения стационара. Поликлиника рассчитана на прием 650 пациентов в смену, на обслуживании у поликлиники почти 58,5 тысяч пациентов.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в области разработана программа капитального ремонта медучреждений на 2020-2022 годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU