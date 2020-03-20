2020-03-20T09:16:57+03:00
Общество

В выходные в Нижний Новгород вернется морозная и солнечная погода

Ожидается повышение атмосферного давления и ветер до 12 метров в секунду
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде +2 градуса, облачно и дождь. В течение дня температура поднимется – до +4 градусов, к ночи похолодает до 0.

Ветер северо-западный. Скорость – 5-6 метров в секунду, во второй половине дня ветер стихнет до 2-3 метров в секунду. В течение всего дня возможны порывы до 12-13 метров в секунду.

В течение всего дня в Нижнем Новгороде – дождь и снег с дождем, лишь вечером синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

Атмосферное давление в течение дня практически не изменится – 748-749 миллиметров ртутного столба. Влажность – 55-89%.

Завтра в Нижнем Новгороде сохранится температура около 0 – от -3 до +1 градуса и довольно сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Днем возможен снег. Ожидается повышение давления до 758 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье в регион ненадолго вернется зима. Синоптики прогнозируют солнечную погоду и мороз до -7 градусов. Возможен небольшой снег. Атмосферное давление поднимется до 768 миллиметров ртутного столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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